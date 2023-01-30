وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات وضخ يومي للسلع

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن المحافظات تواصل يومياً افتتاح أعداد من معارض "أهلا رمضان"، وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد المعارض التي تم افتتاحها تخطى الـ 200 معرض بكل المحافظات، وأشار إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ضخ السلع بتلك المعرض، إضافة إلى توافرها بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، وأكد المتحدث الرسمي أن التخفيضات بتلك المعارض تتراوح ما بين الـ 25% و الـ 30%، وأشار كمال أن جميع السلع متوفرة بمعارض "أهلا رمضان"، ويتم متابعة جودتها يومياً من قبل مديريات التموين بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال أن التخفيضات الموجودة بالمجمعات الاستهلاكية بكل السلع وركن "أهلا رمضان" بالسلاسل التجارية هي نفس نسب التخفيضات بالمعارض، وأضاف كمال إلى أن الوزارة سوف تبدأ في الأول من شهر فبراير صرف السلع التموينية لـ 64 مليونا من المستفيدين من الدعم، إضافة إلى استكمال صرف الدعم الاستثنائي للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط المنحة طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.