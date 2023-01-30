وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات وضخ يومي للسلع

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية أن المحافظات تواصل يومياً افتتاح أعداد من ‏معارض "أهلا رمضان"، وأكد الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد ‏المعارض التي تم افتتاحها تخطى الـ 200 معرض بكل ‏المحافظات، وأشار إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ضخ السلع بتلك ‏المعرض، إضافة إلى توافرها بالمجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية، وأكد المتحدث الرسمي أن التخفيضات ‏بتلك المعارض تتراوح ما بين الـ 25% و الـ 30%، وأشار ‏كمال أن جميع السلع متوفرة بمعارض "أهلا رمضان"، ويتم ‏متابعة جودتها يومياً من قبل مديريات التموين بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية.

وأكد المتحدث الرسمي معاون الوزير ‏احمد كمال أن التخفيضات الموجودة بالمجمعات ‏الاستهلاكية بكل السلع وركن "أهلا رمضان" بالسلاسل ‏التجارية هي نفس نسب التخفيضات بالمعارض، وأضاف كمال ‏إلى أن الوزارة سوف تبدأ في الأول من شهر فبراير صرف ‏السلع التموينية لـ 64 مليونا من المستفيدين من الدعم، ‏إضافة إلى استكمال صرف الدعم الاستثنائي للمستحقين ممن تنطبق ‏عليهم شروط المنحة طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.‏