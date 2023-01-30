نائب : مجهود ضخم في مشروعات النقل بدعم الرئيس السيسي شخصيا

قال النائب مصطفى سالم، إن هناك مجهودا ضخما في مشروعات النقل بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، ولكن هناك مشكلات في طرق الصعيد تحتاج تدخل وحسم شخصي من الوزير، مشيرا إلى أن محور طما لم يحقق الهدف منه حتى الآن، طرق تم العمل بها منذ 2012 لم يتم الانتهاء منها، وأن المرحلة الثانية من كوبري بطهطا لم يتم الانتهاء منها رغم معاينة أكثر من لجنة دون حل.

وواصل بعدها: هناك سلالم مشاة تعطلها السكك الحديد لرغبتها في الحصول على رسوم أعطال والشركة المنفذة انسحبت بسبب ذلك، كما أن الطريق الصحراوي الشرقي لانعرف متى تنتهي الإصلاحات فيه، كما أننا نريد طفرة أكبر من الحادثة الآن في السكك الحديدية.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مواجهة برلمانية مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، من خلال مناقشة المجلس 119 أداة رقابية مقدمة من النواب بشأن قطاع النقل والمواصلات.

وضمت قائمة الأدوات الرقابية، 102 طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة و15 سؤالا، حول عدد من مشكلات قطاع النقل البرى والبحرى والنهرى وتشمل طلبات إحاطة وأسئلة عن إنشاء وتطوير محاور الطرق والكباري، وطلبات إحاطة وأسئلة عن تطوير مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق.

وتتضمن أيضا طلبا إحاطة وسؤال موجه لوزير النقل عن تطوير شركات حافلات نقل الركاب بين المحافظات من حيث الخطوط ومكاتب الحجز وتوفير خدمات لذوي الإعاقة، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تطوير النقل البحري والخطوط الملاحية.