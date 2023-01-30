السمسار كان مين|شوبير يوجه رسالة للزمالك بشأن رحيل إمام عاشور

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على قرار رحيل إمام عاشور عن الزمالك أمس والانضمام للدوري الدنماركي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك “:”بالتوفيق لإمام عاشور في مشواره الإحترافي الجديد بس معرفناش هو السمسار المرة دي كان مين؟؟"

وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول في نادي ميتلاند الدنماركي، عن التفاصيل الخاصة بعقد إمام عاشور لاعب الزمالك، الذي من المقرر أن ينتقل للعب معهم في أولى تجاربه الاحترافية خارج البلاد.

وطلب إمام عاشور بشكل رسمي الرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" نتوقع أن يصل إمام عاشور إلى الدنمارك اليوم، الصفقة تُقدر بما يقارب 3 ملايين يورو".

وأضاف: " تُوجد نسبة 20% تذهب لنادي الزمالك من إعادة بيع إمام عاشور مستقبلًا لأي من الفرق".

وزاد:" الزمالك طلب وضع بند يمنحه الأولوية للتعاقد مع إمام عاشور ما إذا قرر اللاعب العودة للعب في مصر".

ويأتي ذلك الطلب لتفادي احتمالية انتقال إمام عاشور مستقبلًا للنادي الأهلي.

وأكد:" إمام عاشور سيحصل على 3 ملايين يورو كراتب، طيلة مدة عقده والذي سيمتد لمدة 4 مواسم نصف، أي أن ذلك المبلغ سيتم تقسيمه على مدة المواسم المذكورة في العقد".