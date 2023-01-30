إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك تنفيذاَ لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

قال اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحد المحلية أوقفت ثلاث حالات بناء مخالف بدون ترخيص بـ “حي غرب " المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات بالإضافة إلى رفع مخلفات وتراكمات القمامة موجودة بأماكن التجميع اليومية بـ “شوارع الحي “، ونقلها للمقلب العمومي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالمنيا من إزالة 5 حالات تعدي، منها حالة تعدى في المهد بقرية "تله"، وحالة تعدى بالبناء المخالف بقرية "بنى أحمد الغربية " وحالتي تعدي على أراضي زراعة بقرية "دمشير"، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بحى "الأخصاص"، وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

