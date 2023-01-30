عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع المياه 48 ساعة بـ قرى نزلة وساقية موسى في المنيا

انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب بساقية ونزلة موسى

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا انقطاع المياه بقري نزلة موسي وساقية موسي بمركز أبوقرقاص بدءاً من اليوم الاثنين 30 يناير الجاري الساعة التاسعة صباحاً، وحتي يوم الأربعاء 31 يناير الجاري الساعة التاسعة صباحاً، نظراً لعمل عداية مياه وخط إنحدار ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لخدمة الأهالي.

نائب محافظ المنيا يفتتح معارض "أهلا رمضان" بثلاث مراكز بأسعار مخفضة

بمشاركة 600 فريق طبي: صحة المنيا تطلق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع سيبدأ من غدٍ الاثنين 30 يناير الجاري الساعة التاسعة صباحا، وحتي يوم الأربعاء 31 يناير الجاري الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز  والمؤسسات الحيوية لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة.

مشيرة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125 و 01050509013 و 01271196196. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

مفاجأة| مجلس الزمالك يبحث عودة فيريرا.. وتعليق مثير من أسامة نبيه

موضوعات متعلقة

"حياة كريمة" تنظم اليوم قافلة طبية لأهالي دفش بالمنيا

بالأسماء.. إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط

نائب محافظ المنيا يفتتح معارض "أهلا رمضان" بثلاث مراكز بأسعار مخفضة

أهالي نزلة عبيد بالمنيا يشيعون جنازة 3 عمال لقوا مصرعهم بخزان صرف

ضمن 6 محافظات.. المنيا تحصل على تقييم 100% بمبادرة "حوافز تميز الأداء"

المنيا الأهلية تُشارك في أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية بـ "الجلالة"

إصابة 3 أشخاص في حادثي مرور بالمنيا

تفاصيل مصرع 3 أشخاص أثناء حفر خزان صرف صحي في المنيا

ترشيحاتنا

تحذير ورسالة طمأنة.. عاجل ومهم من الحكومة بشأن شراء الذهب وتوافر الدولار

مدبولي : تحقيق خطة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي العام الجاري

سعر الصرف المرن .. تعهّد من الحكومة بشأن العملة المحلية

مدبولي: نُخطط لتحقيق معدلات نمو بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025

ملقاة في أحد الشوارع| التصريح بدفن جثة طفل حديث الولادة بالمطرية

قتلت موالين لإيران | كواليس قصف طائرات مجهولة مدنًا حدودية شرق سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبن به "دهن الخنزير" يباع بالأسواق ويثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

تمتلك كوافير.. قصة البلوجر فتاة العباية بسمة حجازي والسبب في القبض عليها

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ