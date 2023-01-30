انقطاع المياه 48 ساعة بـ قرى نزلة وساقية موسى في المنيا

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا انقطاع المياه بقري نزلة موسي وساقية موسي بمركز أبوقرقاص بدءاً من اليوم الاثنين 30 يناير الجاري الساعة التاسعة صباحاً، وحتي يوم الأربعاء 31 يناير الجاري الساعة التاسعة صباحاً، نظراً لعمل عداية مياه وخط إنحدار ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لخدمة الأهالي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع سيبدأ من غدٍ الاثنين 30 يناير الجاري الساعة التاسعة صباحا، وحتي يوم الأربعاء 31 يناير الجاري الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز والمؤسسات الحيوية لتوفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة.

مشيرة إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125 و 01050509013 و 01271196196.

