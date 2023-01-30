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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تحرير 73 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة

حملات رقابية على
حملات رقابية على المنشآت الطبية الخاصة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ضبط 318 منشأة مخالفة وتحرير 73 محضر غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة خلال ديسمبر الماضي، وذلك تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

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أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت خلال شهر ديسمبر الماضي مرورا على 717 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالمنيا لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر أنه تم تحرير 13 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة وتم مصادرة المضبوطات.

مشيرا ً إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 21 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى توفيق الأوضاع لعدد 122 منشأة، وإنذار 102 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع وفحص 9 شكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها.
 

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