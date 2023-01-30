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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تظاهرة في حب شيخ الأزهر من الطلاب الوافدين بجناح معرض القاهرة للكتاب

الطلاب الوافدون في
الطلاب الوافدون في معرض الكتاب

شهد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم في دورته الـ 54، ابتهالات جماعية في حب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، نظمها طلاب الأزهر والطلاب الوافدين وسط حضور جماهيري لافت.


وعبر الطلاب والجمهور عن سعادتهم بالقاء الأناشيد أمام صورة فضيلة الإمام الأكبر المعروضة على الشاشة الرئيسية، مثنين على ثوب جناح الأزهر الجديد وأفكاره الرائدة، فضلا  إصدارات الجناح التي تناولت جميع قضايا الشريعة الإسلامية في بحوث قيمة، خاصة كتاب" آداب وقيم" بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.


وقال الطالب أبوبكر عبدالله كرنكا من نيجيريا أننا جميعا نحب فضيلة الإمام الأكبر ودائما ما نحرص على التقاط الصور مع صورته في مختلف الفعاليات، معربا عن شكره على ما يحظى به الوافدون بالأزهر من رعاية ومكانة، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر «أبو الوافدين» وبابه مفتوح دائمًا لنا ويبذل كل ما في وسعه لخدمة أبنائه الوافدين، ولذلك يسعى الوافدون بكل جهدهم ليكونوا على قدر المهمة الملقاة على عاتقهم في نشر سماحة الدين الإسلامي الحنيف وما تعلموه في الأزهر ؤق١الشريف.


يشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بجناح خاص للعام السابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، التي تأتي تحت شعار “على اسم مصر.. معًا نقرأ نفكر نُبدع”، والمقام في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس حتى السادس من فبراير القادم.

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