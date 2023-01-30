ضوابط التحويل بين المدارس.. تفاصيل

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن ضوابط التحويل بين المدارس، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن ضوابط التحويل بين المدارس.

فوفقا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم، يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل بين المدارس إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها شرط الكثافة.

ويجوز أيضا التحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى سماح كثافات الفصول بهذا التحويل، ويتم التحويل بين المدارس في هذه الحالة دون مناظرة السن، طالما كان التلميذ مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري ( 104 ) لسنة۲۰۱۰ م.

ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى ، وذلك بعد عقد امتحان للطالب ( تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة ) واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

التحويل بين المدارس

ويجوز التحويل بين المدارس (من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها) على أن يكون التلميذ مقيداً بتلك النوعية من المدارس قيدا قانونيا صحيحا، مع إجراء امتحان مستوى في المدرسة المراد التحويل إليها مع ضرورة الالتزام بقواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالمحافظة.

وفي جميع الأحوال يشترط سماح كثافة الفصول في المدرسة بـ التحويل ، وجود أماكن شاغرة، بما لا يخل بالكثافة المقررة وأن يكون القبول من الأكبر سنا إلى الأصغر سناُ.

كما يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة المحول إليها ، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى ، إلى المدارس الرسمية للغات بالصفوف المناظرة مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل التي تصدر في هذا الشأن .

طلب تحويل طالب من مدرسة خاصة إلى حكومية

يكون تحويل الطلاب إما لوفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات، أو لانتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة، أو لحدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة، أوبسبب حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ويتم تحويل الطلاب وفقًا للضوابط التالية: اقتصار الـ تحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى، والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية، والتحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم، ووجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها، فى حدود الكثافة المسموح بها، وعرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.

طلبات التحويل بين المدارس

تقدم طلبات الـ تحويل بين المدارس، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل ، وتقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التى تقدم إليها برقم مسلسل فى سجل خاص، وتعطى مقدمها إيصالًا بالاستلام مؤرخًا، ومبينًا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد فى السجل.

و بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال 15 يومًا من تاريخ اعتمادها.