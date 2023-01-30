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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد أعمال تقدير الدرجات بكنترول الإعدادية

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين ، سير منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية ، للفصل الدراسى الأول ( دور يناير ) 2022_2023 م،.

ووجه بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا، لافتا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائى للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة، مشيراً إلى طمأنة لأولياء الأمور والطلاب أن العمل يسير على الوجه الأمثل مع مراعاة مصلحة الطالب.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، قد عقد اجتماعا موسعا وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بديوان عام المديرية وخلال اللقاء بحث وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور آخر المستجدات بشأن العمل بلجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية . 

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ووجه مدير التعليم بضرورة إتباع كافة التعليمات الوزارية الواردة الخاصة بأعمال الامتحانات ومراعاة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه ، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب دون المستوى و وضع خطة عمل عاجلة ووضع الحلول المناسبة لتقديم كافة سبل الدعم لهم .

وأجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بديوان عام المديرية، عقب تسلم مهام منصبه وكيل التعليم بالوادى الجديد ،وخلال الجولة رحب العاملين بالديوان بوكيل التعليم متمنيبن له التوفيق والسداد بمهام عمله بمحافظة الوادى الجديد. 

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