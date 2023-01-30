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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير النقل : التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلو متر

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

عرض الفريق المهندس  كامل الوزير وزير النقل جهود الوزارة في مشروعات الطرق والكبارى   و تحدث  خلال الجلسة العامة  عن المشروع القومي للطرق : قائلا أنه تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم.

وأَضاف الوزير، جار العمل في 1200 كم. وتم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية ( 23.5 ألف كم ) وتم إنجاز 7800 كم وجاري العمل في 2200 كم  فمن الطرق المنفذة ( تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربي  فى المسافة من القاهرة حتى ديروط بطول 282 كم وإنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110كم و ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم ) ومن الطرق الجاري تنفيذها ( شرق الرياح التوفيقي  بطول 73 كم وطريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم و طريق السويس – السخنة بطول 60 كم وطريق الزقازيق – السنبلاوين بطول 37.5 كم).

و قال وزير النقل انه في مجال محاور النيل تم التخطيط لإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محور بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014 ، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور وجاري حالياً تنفيذ عدد 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب ).


وفيما يخص الكباري العلوية والأنفاق  قال الوزير تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق وتم إنجاز 915 كوبري / نفق وآخرها كوبري ( أجهور وعرب الرمل - كوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي )  وجاري تنفيذ 85 كوبري ونفق من أهمها كباري الطريق الزراعي ( صفط الحرية - كوم إشو ) و عدد 10 كباري علي الرياح البحيري بديلة للمعديات ( عدد 4 كباري سيارات وعدد 6 كباري مشاة ) و عدد 32 كوبري أعلي المزلقانات ، 
وفي مجال  الطرق المحلية داخل المحافظات تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم  وفيما يتعلق بطرق حياة كريمة  تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي 2900 كم ضمن مبادرة حياة كريمة وتم الإنتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 330 كم منها 210 كم في الصعيد و 120كم في الدلتا.

الدائري السويس وزير النقل العمل مصر

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