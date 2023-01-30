كل ما تريد معرفته عن مسابقات الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

أطلق مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس ASU-iHub معسكر تأهيلي للطلاب المشاركين في مسابقات الابتكار في كليات جامعة عين شمس المختلفة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب.

يأتي ذلك ﻓﻲ إطﺎر اھﺗﻣﺎم جامعة عين شمس ﺑدﻋم اﻻﺑﺗﻛﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻠدور الفعال اﻟذي تقوم ﺑﮫ الجامعة ﻣن ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺔ ودﻋم أﻧﺷطﺔ اﻟﻧﺷﺎط الطلابي ASU-iClub اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣرﻛز اﻻﺑﺗﻛﺎر ورﯾﺎدة اﻷﻋﻣﺎل بالجامعة.

يهدف المعسكر إلى تأهيل الطلاب المشاركين في مسابقات الابتكار بكليات الجامعة والتي تعد كمرحلة تأهيلية لهم لخوض المنافسات النهائية بكلياتهم المختلفة لتأهيلهم لمسابقة عين شمس تبتكر 2023.

وينظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة I Hub على مدار أسبوعين بمشاركة 600 طالب يمثلون 153 فريقا من 15 كلية في الجامعة، لتأهيل الطلاب المشاركين فى مسابقات الكليات لخوض المنافسات النهائية بكلياتهم لتأهيليهم لمسابقة عين شمس تبتكر.

ويخوض الطلاب تجربة رائعة خلال أسبوع كامل لفهم أوسع وأعمق لثقافة الإبتكار وريادة الأعمال وكيفية إيجاد الأفكار والحلول المبتكرة للمشكلات المجتمعية المختلفة وكيفية تحويل هذه الأفكار لمشاريع قابلة للتطبيق والمنافسة، عن طريق تأهيلهم من خلال محاضرات وورش عمل في تشمل (Design thinking, Lean business, Business model, Marketing, Pitching and Sustainable development.) يحاضر خلالهم مدربين خبراء في مجال الإبتكار وريادة الأعمال.

ومرجح أن يستفيد من معسكر الإبتكار ما يقرب من 300 طالب وطالبة من كليات جامعة عين شمس المختلفة ما بين جميع التخصصات العلمية والنظرية.

وللطلاب المهتمين بالمشاركة في مسابقات الإبتكار بكليات جامعة عين شمس برجاء مراجعة السادة أعضاء هيئة التدريس منسقين وحدات الإبتكار بكليات جامعة عين شمس.

أيضا لمعرفة كل جديد عن أنشطة نوادي الإبتكار بجامعة عين شمس يمكن متابعة صفحة ASU-iClub من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/iclub.asu

وأعرب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، عن فخره واعتزازه بمركز الإبتكار وريادة الأعمال ؛حيث يعكس فكر إدارة الجامعة الحالية التى نجحت من تحويل الافكار الاولية الى افكار تطبيقية لتكون نواة لشركات ناشئة يتم احتضانها فى مبنى مركزى خاص بالابتكار و ريادة الاعمال هذا المبنى الضخم ليتناسب مع حجم الأفكار الإبداعية التى يقدمها أبناء الجامعة .

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن مركز الابتكار يجمع أصحاب الأفكار الإبداعية مع الخبراء المتخصصين (Subject Matter Experts ) والذىن يساعدوهم في تحديد الخطوات التنفيذية السليمة لأفكارهم للوصول للهدف المنشود ، في جو من الأمان الكامل وفى قالب من السرية للحفاظ علي الفكرة.

وأوضح عبد الفتاح سعود، أن المركز أيضا يقدم الدعم للأبحاث التطبيقية تماشياً مع استراتيجية الجامعة في الاهتمام بالبحث العلمى ، حيث يقوم بربط الباحثين بمجتمع الأعمال ويساعدهم في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية و منتجات أو نماذج أو خدمات قابلة للتسويق.

وأكد عبد الفتاح سعود، أهمية التدريب بمعسكر الإبتكار وريادة الأعمال حيث يساعد المبتكرين على التفكير بطريقة منظمة وسليمة ، كما يدربهم علي العمل ضمن فريق مما يمكنهم من الاستفادة من الخبرات المختلفة التى يتمتع بها أفراد الفريق.

ودعا الطلاب لعدم الانحياز لفكرة معينة ومحاولة إثباتها بشتى الطرق، لكن لابد من تعلم التفكير والتحليل والنقد، كذلك طالبهم بالاستمرار فى طرح اسئلتهم بلا خجل لاكتساب المعرفة والتعلم.