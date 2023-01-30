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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يتفقد أرضية ملعب مباراة أوكلاند سيتي في طنجة

صدى البلد

أخطر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، اللجنة المنظمة للبطولة بزيارة الجهاز الفني والإداري وطاقم البعثة ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فور الوصول غدًا.

ويزور الجهاز الفني للفريق والطاقم الإداري للبعثة، ملعب المباراة فور الوصول إلى طنجة غدًا ولاسيما أن الفريق لم يخض عليه أي تدريبات، وفقًا لترتيبات «فيفا» واللجنة المنظمة بخصوص ملاعب التدريب والمباريات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، اليوم الإثنين، في إنهاء المران الثاني والرئيسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

المهندس خالد مرتجي النادي الأهلي كأس العالم للاندية اللجنة المنظمة للبطولة ملعب ابن بطوطة طنجة

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