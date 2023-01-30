عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع بداية نوة الكرم.. تساقط أمطار غزيرة في الإسكندرية |صور

أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الكرم التي تبدأ اليوم وتستمر لعدة أيام.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.. خاص

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

تتعرض محافظة الإسكندرية، بدءا من اليوم، إلى نوة الكرم التي تأخرت عن موعدها هذا العام، وهي نوة ممطرة، إذ تشهد المدينة خلالها هطول أمطار ورياح شديدة مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.

تشهد الإسكندرية على مدار العام ما يقرب من 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة تأتي خلال فصل الشتاء، إذ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق شوارع المدينة، منها نوة الكرم التي يميزها أنها :

  • تهب على مدينة الإسكندرية في نهاية يناير من كل عام
  • تستمر نوة الكرم لمدة 7 أيام يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة عادة
  • سُميت نوة الكرم بهذا الاسم نظرًا لكونها كريمة في أمطارها طوال مدة استمرارها
  • تتوقف ممارسة مهنة الصيد خلال نوة الكرم بسبب الرياح الغربية وشدة الأمطار
  • يعقب نوة الكرم، بدء نوة الشمس الصغيرة في 18 فبراير وتستمر لمدة 3 أيام
الاسكندرية الأرصاد الجوية محافظة الاسكندرية الصرف الصحى هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك بصفقة جديدة

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

الأزمة انتهت .. الحكومة تزف خبرًا سارًا بشأن الدولار وموعد انخفاض أسعار السلع

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كل المحافظات بالاسم ورقم الجلوس .. روابط متاحة

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

"هات بعضك وتعالى".. رد فعل الرئيس الراحل مبارك على طلب أمريكا.. فيديو

حقيقة تعرض الخطيب لوعكة صحية مع بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

المادة 6 .. ننشر بنود عقوبات كهربا في جلسة استماع الفيفا

ترشيحاتنا

انتهاء أزمة الدولار.. أحمد موسى يزف بشرى لـ المصريين| فيديو

الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا مهما في خفض التوترات بالأراضي الفلسطينية..فيديو

الخارجية الأمريكية: مصر لعبت دورا جوهريا في خفض التصعيد بالأراضي المحتلة

لماذا يجب صلاة المغرب في رجب؟.. 7 أسباب تجعلك تندم لفواتها

تُفقد البشرية إنسانيتها| “حكماء المسلمين” يفند شبهات اللادينيين والملحدين بمعرض الكتاب

السن أم الكعب العالي؟!.. شاهد| رد فعل عارضة أزياء شهيرة بعد سقوطها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارها رمزية.. 3 أجنحة تحقق الأكثر إقبالا في معرض الكتاب

منها الأسماك.. 5 أطعمة تحمي من الزكام

التخفيف من أعراض القولون العصبي أبرزها.. اللبن الرائب يعالج هذه الأمراض

علامات تكشف نقص فيتامين ب 12| خلي بالك

فيديو

انخفاض تدريجي في أسعار السلع بالأسواق قريبا

جريمة داخل حضانة.. حقن طفلة بعقار مجهول

ماذا رأت.. طبيبة بريطانية تكشف رؤيتها للجنة عند احتضارها/ فيديو جراف

أزمة تواجه الجوزاء ومفاجأة تنتظر الحمل والثور.. توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ