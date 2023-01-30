مع بداية نوة الكرم.. تساقط أمطار غزيرة في الإسكندرية |صور

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الكرم التي تبدأ اليوم وتستمر لعدة أيام.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

تتعرض محافظة الإسكندرية، بدءا من اليوم، إلى نوة الكرم التي تأخرت عن موعدها هذا العام، وهي نوة ممطرة، إذ تشهد المدينة خلالها هطول أمطار ورياح شديدة مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.

تشهد الإسكندرية على مدار العام ما يقرب من 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة تأتي خلال فصل الشتاء، إذ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق شوارع المدينة، منها نوة الكرم التي يميزها أنها :