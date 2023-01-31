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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر طعن الطفل شريك الفتاة قاتلة والدتها ببورسعيد .. اليوم

صدى البلد

تنظر  محكمة استئناف أحداث بورسعيد اليوم  جلسة  نظر طعن  الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، المتهم بقتل «داليا الحوشي»، والمعروفة إعلاميا باسم مشرفة بورسعيد،علي حكم ايداعه في مؤسسة عقابية، وذلك بعد اعترافه بالاشتراك في قتل المجني عليها مع ابنتها «نورهان خليل» طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، والتي تم الحكم في قضيتها من محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق قضيتها إلي مفتي الجمهورية.


بداية الواقعة 

بدأت وقائع القضية يوم 14 ديسمبر 2022 عندما تبلغ لمباحث بورسعيد وجود جثةالمجني عليها، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من ابنتها  «نورهان خليل» طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، وشريكها في ارتكاب الجريمة «حسين م. ف.»، 14 سنة، وبالقبض عليهما اعترفا تفصيلا بارتكاب الواقعة مثلا الجريمة أمام النيابة العامة.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بإحالة أوراق المتهمة «نورهان» إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة يوم 18 فبراير 2023 للنطق بالحكم، فيما قررت محكمة الأحداث اليوم إيداع الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، مؤسسة عقابية «دار أحداث». 

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