موعد الحلقة 5 من مسلسل أزمة منتصف العمر

خطف مسلسل أزمة منتصف العمر ؛ للنجم كريم فهمي صدارة تريند جوجل ؛ وبحث الجمهور عن موعد الحلقة الخامسة .

موعد الحلقة 5 أزمة منتصف العمر :



ويعرض مسلسل أزمة منتصف العمر الحلقة 5 يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على منصة شاهد الإلكترونية، كما تعرض الحلقة السادسة في نفس اليوم، حيث أن المنصة تطرح حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع.



أزمة منتصف العمر :

تمكن مسلسل أزمة منتصف العمر من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر عبر منصه شاهد vip .



ومع ردود الأفعال التي حققها العمل مع عرض الحلقات الجديدة منه تمكن من الاستحواذ علي المركز الثاني من أصل 10 مراكز للاعمال الأعلي مشاهدة عبر المنصة في مصر.

كان المسلسل اللبناني الثمن قد احتل المركز الثاني علي مدار الأيام الماضية ، قبل أن يزيحه مسلسل أزمة منتصف العمر .

وأذيعت الحلقات الثالثة والرابعة من مسلسل أزمة منتصف العمر، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان كريم فهمي، وذلك في الساعات الأخيرة من مساء أمس عبر منصة شاهد vip .

وحملت الحلقات العديد من المفاجآت، حيث نجحت الخطة التي أعدها عمر السعيد لإفساد حفل عيد ميلاد رنا رئيس بمساعدة ركين سعد وهند عبد الحليم ، التى ظهرت للجميع وكشفت عن زواجها من كريم فهمي .

وبناء على الأزمة التى حدثت بين كريم فهمي ورنا رئيس قام الأخيرة بتطليقها ، فيما اكتشفت ريهام عبد الغفور زواج زوجها من صديقة ابنته وطلبت الطلاق .

وبعد ذهاب ريهام عبد العفور لـ كريم فهمي لتستفسر منه عن طلاقه لابنته ، أعترف الاخير لها بحبه .

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمى، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامى، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.