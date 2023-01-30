خطوة خارج كل الحسابات.. بولندا تتجاوز بايدن في مسألة إف-16

تتجاوز بولندا، كل الحسابات السياسية، بل وتتجاوز الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، وقادة آخرين، بإبدائها العزم على تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز F-16.

قال أندري يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بولندا مستعدة لتقديم بعض طائراتها المقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية.

ويستمر الجهد الأوكراني للحصول على مقاتلات F-16.

وقال يرماك ، بحسب شبكة إن بي سي نيوز: ”لدينا إشارات إيجابية من بولندا، وهي مستعدة لتسليمها إلينا بالتنسيق مع الناتو”.

وأضاف أن ”الدبابات والمقاتلات هي شراكة كبيرة لضرب الأعداء الروس ”.

وكانت كييف قد دعت في السابق الدول الغربية إلى توفير طائرات مقاتلة ودبابات.