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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يعلن تعديلا وزاريا جزئيا

صدى البلد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، تعيين محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وكذلك تعيين عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفا لمحمود إلياس حمزة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم" الإثنين".

وفي سياق متصل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إننا متمسكون بدولتنا ومتمسكون بمؤسستنا، مضيفا أن كافة المؤسسات تعمل في انسجام، مؤكدا أن تونس للتونسيين وسيتحمل كل من يخون مسؤوليته.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان ومناقشة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى .

وتابع: سنواصل وسنعمل على تحقيق أهداف الشعب التونسي وأن يعيش كريما في بلاده. 

وقال " إننا نحترم كافه المواعيد والوعود" مشيرا إلى أنه " أجريت الدورة الأولى والثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي". 

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