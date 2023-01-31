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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي: اللا إنجابية ظاهرة تاريخية.. موجودة في الدين المسيحي

صدى البلد

أكد الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، أن اللا إنجابية ظاهرة قديمة تعود لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الديانة المسيحية بها لا إنجاب كالرهبان الذين يتعبدون طوال حياتهم، كما أن القبائل القديمة كانت تخلص من أبناءها في الأزمات ووجود فترات مجاعة لحماية باقي الأسرة.

وأضاف "القط"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الظاهرة هي واحدة من الظواهر النفسية، مؤكدًا أن اللا إنجابية ظاهرة غير منطقية، والحياة هي مسئولية ويجب أن نعيش معاناتها من خلال الأطفال، متابعًا: "داخل الحمض النووي الإنساني دافع للإنجاب والاستمرار في الحياة".

عدم الإنجاب



وتابع: "عدم الإنجاب اختراع للتخلص والهروب من المسئولية، اللا إنجابية هي تجد جذورها في التاريخ الإنساني، موضحًا أن هناك مشاهير في العالم أعلنوا أنهم لا إنجابيين، مضيفًا: "اللا إنجابية ليست خطر على البشرية، حيث إنهم أقلية ولا يجب اعتبارها فكرة جنونية

 

استشاري طب نفسي الانجاب الاطفال خيري رمضان عدم الإنجاب الديانة المسيحية

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