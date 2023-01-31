رئيس البرازيل السابق يطلب تأشيرة سياحية لأمريكا

كشف محامي رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يوم الاثنين إن بولسونارو تقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية مدتها ستة أشهر للبقاء في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه الدعوات المطالبة بإلغاء أي تأشيرات أمريكية يحملها بولسونارو إثر احتجاجات عنيفة في برازيليا.

وقال المحامي فيليب ألكسندر إن السلطات الأمريكية تلقت طلبه يوم الجمعة، مضيفا أن بولسونارو سيبقى في الولايات المتحدة لحين البت في الطلب.

وأوضح ألكسندر “يود أن يأخذ بعض الوقت من الراحة ويصفى ذهنه ويستمتع بالبقاء سائحا في الولايات المتحدة لبضعة أشهر قبل أن يقرر خطوته التالية”.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون، وإن الوزارة لا يمكنها مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية.

وسافر بولسونارو الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف إلى فلوريدا قبل يومين من انتهاء فترة ولايته في أول يناير وتولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصب الرئاسة.