المعمل المركزي بالوادي الجديد يحصل على شهادة الأيزو لثلاثة أعوام

تلقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بشأن نجاح المعمل المركزي التابع لقطاع المياه الجوفية في الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الأيزو في الاختبارات الكيميائية والفيزيائية للتربة اعتبارا من يناير ٢٠٢٣ وحتى ديسمبر ٢٠٢٥ ، ليصبح مجال الإعتماد الممنوح للمعمل شاملا للمياه والتربة (وليس المياه فقط كالسابق) .

وصرح الدكتور سويلم أن حصول المعمل المركزي على هذه الشهادة من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ومنظمه التعاون الدولي لإعتماد المعامل (ILAC)، ستدعم متخذى القرار فى إتخاذ القرارات اللازمة المعتمدة على نتائج وقياسات دقيقة، موضحا أنه وطبقا لهذة الشهادة فقد أصبح للمعمل المركزى الحق فى وضع شعار الإعتماد الدولي على نتائج تحاليل التربة والمياه، وكذلك على التقارير الفنية التي تخص تقييم وتفسير نتائج التحاليل للإستخدامات المختلفة إستناداً للمواصفات والمعايير الواردة بقانون الري والأكواد المصرية والعالمية .

واكد سيادته على حرصه على تزويد المعمل المركزي وفروعه بأحدث الأجهزة عالية التقنية ، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين ، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية ، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل ورفع كفاءتها وإضافة عناصر جديدة مستقبلاً لقائمة الاعتماد الدولى.

وصرح الدكتور سويلم أن المعمل المركزي بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة ، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات ، وإعداد الدورات المتخصصة للسادة الكيميائيين .. الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٥ في عدد (٣٦) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (٥) فحوصات ميكروبيولوجيه وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية .

الجدير بالذكر أن المعمل المركزي الذى يتبعه عدد (٣) معامل فرعية في المنيا وطنطا والداخلة نجح بجداره في إجتياز دورات إختبارات الكفاءة الحرفية التي إشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج ، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه في جودة الأداء .

المعمل المركزي بالوادى الجديد يحصل على شهادة الأيزو

المعمل المركزي بالوادى الجديد يحصل على شهادة الأيزو

المعمل المركزي بالوادى الجديد يحصل على شهادة الأيزو

المعمل المركزي بالوادى الجديد يحصل على شهادة الأيزو

المعمل المركزي بالوادى الجديد يحصل على شهادة الأيزو

المعمل المركزي بالوادى الجديد يحصل على شهادة الأيزو