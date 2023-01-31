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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الشرقية لصدى البلد: ندرس إنشاء منطقة إستثمارية كبرى بالحسينية

محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع نائب محافظ الشرقية

أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية أن الشرقية من المحافظات الفريدة وخاصة في قطاع الزراعة والصناعة والسياحة ويشهد القطاع الإستثماري تنوعا كبيرا ففي القطاع الصناعي توجد مدينتا العاشر والصالحية ومنطقتان صناعيتان ببلبيس.

 

وأضاف نائب محافظ الشرقية ان هناك توجيهات وتكليفات من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة إستغلال البنية التحتية التي تم إنشاؤها بمركز الحسينية وقري حياة كريمة وإنشاء منطقة إستثمارية بالحسينية وإستغلال البنية التحتية ومن المقرر ان يتم العمل علي إنشاء تلك المنطقة.

 

وأشار نائب محافظ الشرقية في حوار خاص لموقع صدى البلد انه من المقرر ان تكون تلك المنطقة عبارة عن إستثمارات صناعية زراعية وجاري عمل الدراسة التفصيلية والتخطيطات ونسبة الخدمات والمرافق التي سوف تكون موجودة وسوف يتم طرحها أمام المطورين وسوف تتيح فرص عمل كبيرة جدا لأهالي المنطقة وإستغلال البنية التحتية الإستغلال الأمثل.

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وأكد الدكتور أحمد عبد المعطي ان مركز الحسينية يقع بالقرب من عدد كبير من المحافظات وموقعها المتميز يمكن إستغلاله في تنمية القطاع الإستثماري الزراعي مشيرا الي ان الإستثمار داخل محافظة الشرقية يشهد تنوعا كبيرا ومنها صناعات ثقيلة ومصانع للسكر ومصانع للغزل والنسيج ومشروعات للأعلاف ومشروعات للكارتون وغيرها من الأنشطة المختلفة.

محافظة الشرقية الشرقية صدى البلد الزراعة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية نائب محافظ الشرقية

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