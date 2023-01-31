نائب محافظ الشرقية: أرشفة 3 ملايين مستند إلكترونيا وتركيب 700كاميرا بالطرق والمحاور

أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، أنه تم عمل مجموعة من المنظومات ضمن منظومة التحول الرقمي، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم استخدامها داخل الديوان العام لمحافظة الشرقية ومنها منظومة التراسل الإلكتروني ومنظومة الذاكرة المؤسسية والأرشفة .

وتابع عبد المعطي، في حوار خاص لموقع صدي البلد: تم أرشفة قرابة 3 مليون مستند ، ويتم التواصل مع الإدارات المختلفة، كما أنه تم عمل ميكنة لإدارة الإتصال السياسي ومنظومة للموارد البشرية.

وأضاف نائب محافظ الشرقية، أنه تم عمل منظومة مرورية وأمنية تغطي محافظة الشرقية بالكامل ولدينا قرابة الـ 700 كاميرا تغطي أدق التفاصيل بجميع الطرق والمحاور المرورية ومتابعة أي حوادث وتكدسات مرورية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية الي انه جاري التجهيز لإطلاق منظومة الطوارئ والسلامة الموحدة والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع جيدا التجهيز لإطلاق تلك المنظومة وقريبا سوف يتم الإنتهاء من تلك المنظومة والتي تتضمن تقديم جميع الخدمات علي رقم واحد من اجل تسهيل تقديم الخدمة والطوارئ لجميع المواطنين.

وأكد نائب محافظ الشرقية انه كان يوجد بمحافظ الشرقية 19 مركز تكنولوجي بمراكز ومدن المحافظة ولكن الفترة القليلة الماضية تم توسيع ثقافة التحول الرقمي وجاري إنشاء مراكز تكنولوجيا مصغرة ووصل عدد المراكز التي تم إنشائها 70 مركز تكنولوجي ولدينا 107 وحدة وبذلك اصبحت المنافذ تغطي أكثر من 65% من الوحدات المحلية بالمحافظة بخلاف 10 مراكز جاري دخولهم ضمن حياة كريمة بقري مركز الحسينية.

وأكد نائب المحافظ ان نسبة الإنجاز منذ إنشاء المراكز التكنولوجيا وصل الي 99 % ولدينا طلبات تأخذ أكثر من المدة القانونية وجاري البت فيها.