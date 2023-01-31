عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الشرقية: أرشفة 3 ملايين مستند إلكترونيا وتركيب 700كاميرا بالطرق والمحاور

الدكتور احمد عبد
الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية رفقة محرر صدي الب

أكد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، أنه تم عمل مجموعة من المنظومات ضمن منظومة التحول الرقمي، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم استخدامها داخل الديوان العام لمحافظة الشرقية ومنها منظومة التراسل الإلكتروني ومنظومة الذاكرة المؤسسية والأرشفة .

وتابع عبد المعطي، في حوار خاص لموقع صدي البلد: تم أرشفة قرابة 3 مليون مستند ، ويتم التواصل مع الإدارات المختلفة، كما أنه تم عمل ميكنة لإدارة الإتصال السياسي ومنظومة للموارد البشرية.

وأضاف نائب محافظ الشرقية، أنه تم عمل منظومة مرورية وأمنية تغطي محافظة الشرقية بالكامل ولدينا قرابة الـ 700 كاميرا تغطي أدق التفاصيل بجميع الطرق والمحاور المرورية ومتابعة أي حوادث وتكدسات مرورية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية الي انه جاري التجهيز لإطلاق منظومة الطوارئ والسلامة الموحدة والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتابع جيدا التجهيز لإطلاق تلك المنظومة وقريبا سوف يتم الإنتهاء من تلك المنظومة والتي تتضمن تقديم جميع الخدمات علي رقم واحد من اجل تسهيل تقديم الخدمة والطوارئ لجميع المواطنين.

نائب محافظ الشرقية يزف بشرى سارة لأهالي 5 مراكز عبر صدى البلد

وأكد نائب محافظ الشرقية انه كان يوجد بمحافظ الشرقية 19 مركز تكنولوجي بمراكز ومدن المحافظة ولكن الفترة القليلة الماضية تم توسيع ثقافة التحول الرقمي وجاري إنشاء مراكز تكنولوجيا مصغرة ووصل عدد المراكز التي تم إنشائها  70 مركز تكنولوجي ولدينا 107 وحدة وبذلك اصبحت المنافذ تغطي أكثر من 65% من الوحدات المحلية بالمحافظة بخلاف 10 مراكز جاري دخولهم ضمن حياة كريمة بقري مركز الحسينية.

وأكد نائب المحافظ ان نسبة الإنجاز منذ إنشاء المراكز التكنولوجيا وصل الي 99 % ولدينا طلبات تأخذ أكثر من المدة القانونية وجاري البت فيها. 

الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية اخبار محافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منظومة الطوارئ والسلامة العامة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

قسوة في الكلام.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد عقب تصريحاته

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة: الأوقاف تحتاج 1000 عامل مسجد والتقديم بداية من 15 مارس

أطفالنا مستقبلنا.. انطلاق مؤتمر «الأهرام - علاء الدين» بنسخته الأولى

3 أيام قاسية.. نصائح الأرصاد للمواطنين قبل موجة سيئة من الطقس

مفاجآت الساعات الأخيرة.. تطور مفاجئ يعيد الأمل لـ الأهلي في ضم موليكا

الاقتصاد السعودي يحقق نموا كبيرا في جميع المجالات خلال 2022

قرار جديد في الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإنقاذ الكوكب.. دعوة لتقليل نسبة التخدير في العمليات الجراحية| تفاصيل

تحذير عاجل من هاني الناظر بشأن وصفة خطيرة لتغيير لون العيون

مفاجأة.. بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ خيالي

شبيه اللحوم.. موسم استثنائي للفقع بعد الأمطار غير المسبوقة في السعودية| فيديو

فيديو

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ