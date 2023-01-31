بعد الرفض الأمريكي.. هولندا توافق على تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لكن بشرط

أعلن رئيس وزراء هولندا، مارك روته، اليوم الثلاثاء، أن هولندا مستعدة لبحث تزويد أوكرانيا بمقاتلات بالتنسيق مع حلف الناتو.

وكان رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، قد أعلن أمس الاثنين، أن وارسو ستنقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، ولكن فقط كجزء من جهد منسق مع شركاء الناتو الآخرين.

وقال مورافيكي إن وارسو تنسق جميع الإجراءات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية لكييف مع شركائها في الناتو، وخاصة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى القرارات الأخيرة لتسليم أنظمة الدفاع الجوي باتريوت ودبابات أبرامز وليوبارد-2 إلى كييف.

وأضاف: "كما حدث قبل بضعة أشهر مع طائرات ميج-29، سيتم تنسيق أي مساعدة جوية أخرى وتنفيذها، وربما نقلها مع الدول الأعضاء الأخرى في الناتو. سنعمل بتنسيق كامل هنا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة طراز "إف 16".