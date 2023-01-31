الرئيس الفرنسي يجري زيارة رسمية إلى هولندا في أبريل

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت ماكرون بزيارة رسمية إلى هولندا يومي 11 و 12 أبريل المقبل، حسبما أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وقال روته، عقب اجتماع مع الرئيس الفرنسي في لاهاي والذي يقوم بزيارة غير رسمية إلى هولندا: "ستكون هذه فرصة فريدة للاحتفال بعلاقات الصداقة بيننا".

وتحدث الزعيمان خلال المؤتمر الصحفي عن الرد الأوروبي لمواجهة خطة الدعم الأمريكية الضخمة للصناعات الخضراء.

وشدد مارك روته، المعارض لاعتماد تمويل أوروبي جديد، على الحاجة إلى الاستخدام الأول للموارد المتاحة، قائلا: "هناك الكثير من الأموال في أوروبا سواء كانت في الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي أو صناديق التحفيز الأوروبية التي تم توفيرها بعد أزمة وباء كوفيد".

ويسعى إيمانويل ماكرون منذ زيارته لواشنطن في أوائل ديسمبر الماضي إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بتبني رد قوي تجاه الخطة الأمريكية للتحول البيئي، والتي تقدر ب 420 مليار دولار وتوفر ائتمانات ضريبية سخية ودعم لمصادر الطاقة المتجددة.