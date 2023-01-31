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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لو كليتك مش عجباك.. فرصة أخيرة للحصول على خدمات التحويل بالجامعات

خدمات التحويل بين
خدمات التحويل بين الكليات

خدمات التحويل بين الكليات ، تنقسم  إلى نوعين، تحويل مناظر وتحويل غير مناظر، إلى جانب نقل القيد بين الكليات غير المتناظرة أعواما سابقة، قد يجهل العديد من الطلاب قواعد التحويل ، حيث يوجد عدد منهم الآن بعد بدء الدراسة يكون لديهم رغبة في التحويل بعد أن يشعر الطالب أنه غير منسجم في الدراسة ، ويرغب في الهروب من الكلية والتحويل إلي كلية آخري لذا يبحثون عن خدمات التحويل بين الكليات .

لذلك يستعرض لكم "صدى البلد" كيفية الحصول على خدمات التحويل بين الكليات سواء تحويل مناظر وتحويل غير مناظر .

 

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خدمات التحويلات بين الكليات والمعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:


- يتم السماح للطالب الذي رشح في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بأن يحصل على خدمات التحويل بين الكليات بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر وهو ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر ، وذلك بشرط أن يتم استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وهو في إطار النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.


- لا توجد تحويلات ورقية .


- في جميع الحالات السابقة يكون خدمات التحويل بين الكليات للطالب لمرة واحدة فقط حيث يتم استيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

 

خدمات التحويل بين  الكليات
شروط التحويل بين الكليات الجامعية

 

- شروط الحصول على خدمات التحويل بين الكليات عبارة عن 10 خطوات وهي كالاتي :

 

- خدمات التحويل بين الكليات عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:- 


• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.


• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
 

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• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.


• لا توجد تحويلات ورقية.


• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.


• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات). 


• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

 

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