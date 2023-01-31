رئيسا البرلمان العربي وأفريقيا يتفقان على تعزيز العمل لتحقيق التنمية المستدامة

اتفق عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مع "تشيف فورتيون تشارومبيرا "رئيس البرلمان الأفريقي، على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها لأفق أرحب بما يحقق مصالح شعوب المنطقتين خاصة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها الدول العربية والأفريقية، فضلا عن ضرورة العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في عموم الدول العربية والأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، لرئيس برلمان أفريقيا، على هامش مشاركته في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالجزائر.

وذكر بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق أيضا على ضرورة التنسيق الكامل فيما بينهم في المحافل الدولية دعما لكافة القضايا العربية والأفريقية.

وأكد رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون العربي الأفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، مشددا على أن العلاقات العربية الأفريقية ضاربة في جذور التاريخ، وتستند على ركائز قوية ويجب تنميتها حتى ترتقي لطموحات الشعوب من الجانبين خاصة وأن التحديات كثيرة وتتطلب تكاتف الجهود كافة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن المنطقتين العربية والأفريقية تمتلك الكثير من القواسم المشتركة التي ستساهم وبشكل حثيث في دعم القضايا العربية والأفريقية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، مثمنا جهود البرلمان الأفريقي في دعم كافة القضايا العربية.

وبدوره ثمن رئيس برلمان أفريقيا الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي، مشيرا إلى أن البرلمان خلال الفترة الماضية قام بإطلاق الكثير من الاستراتيجيات الهامة وتعزيز التعاون معه سيساهم في النهوض بالكثير من المجالات فيما بيننا.

وأعرب رئيس برلمان أفريقيا عن تطلعه لتدعيم أواصر التعاون مع البرلمان العربي، كون الدول العربية والأفريقية هم وجهان لعملة واحدة وقال "علينا أن نتكاتف سويا لمواجهة التدخلات الخارجية التي قامت باستغلال دولنا طمعا في ثرواتها".

وفي هذا السياق أشار رئيس برلمان أفريقيا إلى أن الجانب العربي والأفريقي بحاجة لتعزيز التعاون في مجال مراقبة الانتخابات، مشددا على أن التعاون في هذا المجال سيحقق المصلحة للجانبين.

