عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هذه القنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية.. تعرف عليها/ فيديو جراف

الأهلي
الأهلي

الأهلي ..  تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي يوم الأربعاء 1 فبراير من مدينة طنجة في المغرب ، بمباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي .

ويشارك النادي الأهلي في البطولة باعتباره وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي، المستضيف للبطولة هذا العام، بينما يشارك نادي أوكلاند سيتي باعتباره بطلًا لأوقيانوسيا.

 

مشوار الأهلي نحو اللقب


إذا فاز الأهلي في المباراة الأولى سيلتقي فريق سوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية.

وفي حال فوز النادي الأهلي سيلعب في المربع الذهبي الذي سيكتمل بوجود الأهلي وأحد الأندية ( الهلال السعودي أو الوداد المغربي ) بالإضافة إلى ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي.

ولمعرفة تردد القنوات التي تذيع لقاءات الأهلي في كأس العالم للأندية .. تابع الفيديو جراف التالي:

الأهلى بطولة كاس العالم للاندية الأربعاء 1 فبراير مدينة طنجة أوكلاند سيتي النيوزيلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

رسالة شديدة اللهجة من خالد الغندور لـ أحمد شوبير ..تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

التنمية المحلية: سقوط أمطار متوسطة على عدة محافظات

الداخلية تقرر تغيير السرعات بطريقي السويس والاسماعيلية

موضوعات متعلقة

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية..«الأطباء العرب» يطيح بـ أسامة رسلان.. و«الإدارية العليا» تؤيده أميناً عليهم

طريق مسدود.. المجر تحذر الاتحاد الأوروبي من أن تصبح الولايات المتحدة الأوروبية

مصير إمام عاشور والتعاقد مع لاعب سوبر..مرتضى منصور يثير الجدل من جديد

مش أول مرة.. لماذا اعتذرت أصالة عن التدخين وأنكرت اعتياده؟

ارتفاع جديد للدولار أمام العملة اللبنانية

قرار عاجل من مصرف لبنان بشأن سعر صرف الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غيرت حياة نساء السعودية في 50 عاما.. وفاة الداعية فاطمة نصيف تشعل السوشيال ميديا

علامات تدل على أن الدجاج النيئ غير صالح للاستهلاك

7 طرق للوقاية من أمراض الكبد

رابونزل بريطانيا: عرض ملايين لقص شعري وهذا روتيني للعناية..صور

فيديو

منتجات مغشوشة منتشرة بالأسواق | تأكد قبل الشراء

آخر تحديث|تعرف على سعر الذهب عيار 21 وبشرى بشأن الدولار

كل ما تريد معرفته عن فريق ميتلاند الدنماركي .. "فيديوجراف"

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. ماذا سيحدث بالطقس اليوم ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ