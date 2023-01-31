هذه القنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية.. تعرف عليها/ فيديو جراف

الأهلي .. تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بشكل رسمي يوم الأربعاء 1 فبراير من مدينة طنجة في المغرب ، بمباراة الدور التمهيدي بين النادي الأهلي ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي .

ويشارك النادي الأهلي في البطولة باعتباره وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا الوداد المغربي، المستضيف للبطولة هذا العام، بينما يشارك نادي أوكلاند سيتي باعتباره بطلًا لأوقيانوسيا.

مشوار الأهلي نحو اللقب



إذا فاز الأهلي في المباراة الأولى سيلتقي فريق سوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية.

وفي حال فوز النادي الأهلي سيلعب في المربع الذهبي الذي سيكتمل بوجود الأهلي وأحد الأندية ( الهلال السعودي أو الوداد المغربي ) بالإضافة إلى ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي.

ولمعرفة تردد القنوات التي تذيع لقاءات الأهلي في كأس العالم للأندية .. تابع الفيديو جراف التالي: