عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بقلم رجب البيومي.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره سيرة ومسيرة الشيخ الشعراوي

صدى البلد

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره كتاب "محمد متولي الشعراوي: جولة في فكره الموسوعي الفسيح"، بقلم الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

يذكر الكتاب في طليعته أنه لا يكاد يوجد عربي أو مسلم يعرف العربية إلا واستمع إلى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في خاطرة من خواطره التفسيرية، والتي جمع فيها بين القدرة على الوقوف على فهم القرآن، واكتشاف جوانبه، والعثور على جواهره، والاطلاع على حقائقه ومعرفة دقائقه وبيان إعجازه، بصورة أبهرت العقول واستولت على القلوب واستقرت في الوجدان، فهو أحد المربين الأفذاذ الذين عرفوا بدقة الفهم وغزارة العلم وتنوع المعرفة وتعدد المواهب وطرافة الاستنباط وجودة الأسلوب.

ويذكر المؤلفُ الباعثَ على تأليف كتابه، فيذكر أنه منذ أن انتقل الأستاذ الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى رضوان الله، وتلاميذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر في مختلف كلياته، يأتون إليه سائلين عن مسائل علمية تتعلق بنتاجه الغزير؛ لتكون مجال بحث الماجستير والدكتوراه، فمن سائل عن منهجه في التفسير، وسائل عن أسلوبه في الدعوة، وسائل عن إبداعه الأدبي، وسائل عن موقفه من قضايا العصر، ومع توالي الأسئلة مع تكرارها دفع الأمرُ المؤلف إلى كتابة مؤلف يتحدث عن فكر الشيخ الموسوعي في شتى اتجاهاته، حديثاً موجزاً يُلبي بعض ما يُريده هؤلاء الطلاب.

 

وعن الملامح الشخصية للشعراوي، يذكر المؤلف أن الأستاذ الإمام محمد متولي الشعراوي كاد أن يكون ظاهرة كونية في تألق ذكره، وسعة انتشاره إذ ما أُتيح له أن يظهر في أوائل السبعينيات في التليفزيون المصري حتى جذب الأنظار إليه جذبًا أخَاذا غير معهود، فتناقل حديثه الخاصة والعامة، وسارع الناشرون من تلقاء أنفسهم إلى تسجيل أحاديثه في كتب لا تُطبع حتى تنفد، ويعاد طبعها فتنفد، وأخذ السامعون لدروسه يعدون شرائط الكاسيت؛ لتسجيل كل ما يقول، فإذا فرغ الدرس أخذوا يراجعون التسجيل مع من شاركهم هذا العمل؛ كيلا يفوتهم لفظ واحد، أما الإذاعات الشقيقة في الشرق العربي فعملت جهدها على أن تذيع كل ما قاله الشيخ، فإذا لم يتح لإحداها أن تجد الأمر ميسورًا أرسلت إلى الشيخ متوسلة راجية أن يرسل إليها ما يحتفظ به من أدوات التسجيل، ورأت الجرائد اليومية أن الإقبال على أحاديث الشيخ منقطع النظير على نحو غير معهود، فجعلت تفرد الصفحات متتبعة كل ما يذيع الشيخ ومحذرة أن تنقل عنها صحيفة أخرى ما انفردت به.

 

ثم يعلق رجب البيومي على هذه الظاهرة بالقول: "هكذا ملأ الرجل أذهان المسلمين في كل أدوات الإعلام؛ إذاعة وصحافة ومطبعة وشرائط، وقد أفزع ذلك من كانوا يتوهمون أن رجل الدين ذو حيز محدود، وأنهم باحتلالهم الصحف اليومية واسعة الانتشار صاروا أصحاب القيادة الفكرية".

 

وعن منهج الشيخ الشعراوي في تفسيره لكتاب الله، يذكر المؤلف أن أهم ما أكده الإمام محمد متولي الشعراوي في تفسيره، هو أن القرآن كتاب الحياة؛ فقد جمع صلاحها وإصلاحها، وبه وحده تسير عجلة الحياة على أحسن وجه يُتاح؛ ذلك أن الرجل في دروسه كلها لم يخرج عن كتاب الله؛ فهو دائما يقف أمام آية يشرحها، ويفصل ما أجمل من معانيها، وهذا الشرح وحده قد جمع شؤون الحياة، وخاض به الشيخ فيما يشغل الناس من أمور الاجتماع والسياسة والأخلاق والاقتصاد، ومعنى ذلك كله أن القرآن قد أصبح بتفسيره الناطق من فم الشيخ دستور الناس، ولهم فيه غُنية من ناحية الإصلاح والصلاح عما سواه.

 

ويذكر رجب البيومي؛ مؤلف الكتاب، أن الشيخ الشعراوي تواضع حين قال في مقدمة التفسير: "خواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرًا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية، تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات"، فقرر أن خواطره لا تعني تفسيرا للقرآن مع أنها من صميم التفسير، ولعل هذا التواضع مبعثه الاحتراز الشديد أن يكون في خواطره ما لا يتفق ومراد الله من قوله، وأي شيء في ذلك؟! فكل مجتهد يخطئ ويصيب، ويثاب على الخطأ والصواب معا حين يُخلص في فهمه ويبذل قصارى جهده في استيفائه.

 

ويشتمل كتاب محمد رجب البيومي عن فضيلة الشيخ الشعراوي على المباحث التالية: الشيخ الإمام داعية الإسلام، نشأة مباركة، ملامح شخصية، موهبة نادرة، وضوح سافر، حب الزملاء، کرم منهمر، ثقافة واسعة، رحلات هادفة، معارك علمية، ذلك الكتاب، من ملامح الإعجاز القرآني، عن محمد رسول الله ﷺ، الإسراء والمعراج ومصير اليهود، قضايا معاصرة، التفسير بين الحقيقة والمجاز، سؤال وجواب بين إمامين، اعتراض وجوابه، تنوع واختلاف، سبحات نورانية، اقتراحات مخلصة، في موكب الوداع: مرثية الإمام محمد متولي الشعراوي.

 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

 

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر بمعرض الكتاب مسيرة الشيخ الشعراوي سيرة ومسيرة الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

بتاع مشاكل.. سر استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

لافروف: 6 مليارات دولار تبادل تجاري مع القاهرة.. وعلاقتنا مع مصر عميقة

أبرزها استخدام الروبل.. شكري: نلجأ إلى عدة آليات لتيسير التعاملات مع روسيا

ليلة غرقت فيها الإسكندرية.. برق ورعد وأمطار تتساقط على مدار 12 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب للتراجع عالميا ومحليا في أسبوع

شكري: واردات القمح من أهم عناصر العلاقة بين مصر وروسيا

شكري: تحدث مع وزير خارجية روسيا عن ضرورة إيجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

فيديو

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ