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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا: جزء كبير من خططنا موجه لدعم شباب الباحثين

الدكتور ولاء شتاء
الدكتور ولاء شتاء

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة لمجال البحث العلمي والتكنولوجيا، وتم إطلاق العديد من النداءات العلمية والبحثية الداعمة للباحثين المصريين من قبل الوزارة، متمثلة في هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

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وقال الدكتور ولاء شتاء، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إنه يوجد جزء كبير من خططنا خلال الفترة المقبلة لدعم شباب الباحثين مثل مبادرة تمويل طلاب الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)، كإحدى آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين في إجراء البحوث المختلفة؛ بهدف تنمية قدرات الباحثين الابتكارية والابداعية، وربط أبحاثهم باحتياجات المجتمع المصري.

وأضاف "شتاء" لـ"صدى البلد" : " أعلنت الهيئة عن برنامج "قادة الابتكار“؛  بهدف دعم وتسويق الابتكارات بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للعلوم والهندسة؛ وذلك للتدريب على تسويق الابتكارات والنماذج الأولية الناتجة عن أبحاث علمية، والعديد من البرامج القومية والدولية، كما يوجد بالهيئة العديد من البرامج الموجهة للعلماء المصريين بالخارج لإعادة جذبهم للعمل بمصر مرة أخرى".

 

 

 

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