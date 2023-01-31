فيرلاند ميندي يغيب شهرين عن ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، في بيانا رسميا، حجم الإصابة التي تعرض لها فيرلاند ميندي ظهير الفريق، ومدة غيابه عن الملاعب.

كان ميندي قد خرج من مباراة ربع نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، بسبب شعوره ببعض الآلام.

وقال ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فيرلاند ميندي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة الغشائية في ساقه اليسرى".

وفقا لما ذكرته الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز والمقربة من ريال مدريد، فإن ميندي قد يغيب عن المستطيل الأخضر، لمدة شهرين.

وسيغيب ميندي عن أكثر من 10 مباريات لريال مدريد في الليجا، وكأس العالم للأندية، وذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، بالإضافة إلى نصف نهائي كأس الملك.