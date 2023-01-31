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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم مبادرة حياة كريمة..

تقديم الرعاية الطبية لـ 1084 بقافلة جامعة طنطا في مركز زفتي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

نظمت جامعة طنطا اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية فرسيس  مركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ". 

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شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1084 حالة من خلال 13 عيادة حيث تم فحص 83 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 112 في عيادة طب الأطفال، و 114 بجراحة العظام، و 101 بعيادة الأمراض الجلدية، و 104 بأمراض الباطنة، و 76 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 116 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 32 بعيادة الجراحة العامة، و 76 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 24 بالنفسية والعصبية، 138 بعيادة طب وجراحة العيون ، و32 بعيادة القلب والأوعية الدموية و76 بعيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 86 حالة بواقع 8 جراحة المخ والاعصاب، 2أطفال، 6 عظام، 3 جلدية،7 باطنة ، 9المسالك البولية ، 14انف واذن وحنجرة ، 6 جراحة عامة،4 الصدر، 1 نفسية وعصبية ، 4 قلب وأوعية دموية، 22 طب وجراحة عيون.

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كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 40 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.


شارك بالقافلة  الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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