مصير إمام عاشور والتعاقد مع لاعب سوبر..مرتضى منصور يثير الجدل من جديد

قدمت تسنيم خيري مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة عن أبرز تصريحات المستشار مرتضى منصور حيث كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، عن آخر تطورات رحيل إمام عاشور للدوري الدنماركي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات تليفزيونية ، إن موضوع إمام عاشور ليس بيدي وهو جالس معي وكأنه مقبوض عليه ونحاول معه للاستمرار مع الفريق .

وشدد مرتضي منصور علي أن جلبنا صفقة ممتازة هو بديل لإمام عاشور .

وتابع، بعض الأشخاص يقولون إن النادي ليس فيه أموال ، وأنا لسة مأجر محلات جديدة واللاعبين سوف يحصلون علي مستحقاتهم يوم الأحد المقبل.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته ، سأعطي مهلة لإمام عاشور حتي صباح اليوم ومعي عقود جديدة وإذا وافق سأجدد له في الفور..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو