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رئيس التحرير
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ليبي يتخلص من عائلته بالكامل بطريقة بشعة والسبب غريب | تفاصيل

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة موقع صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول أقدام شاب ليبي على حرق أفراد عائلته الخمسة، بعدما سكب البنزين في محيط المنزل وأشعل النار فيه أثناء نومهم، في جريمة بشعة هزّت الليبيين.

في التفاصيل، كشفت وزارة الداخلية الليبية، ملابسات مقتل عائلة مكونة من 5 أفراد في مدينة غريان غرب البلاد، بعد نشوب حريق بمنزلهم، وقالت إن التحقيقات أسفرت عن الوصول إلى المتهم الرئيسي، وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق.

وأوضحت أن الجاني اعترف بقيامه متعمّدا ومع سبق الإصرار والترصد بقتل والديه وأخيه وأخواته بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم.

وجاء في اعترافاته، أنه عند الساعة الثالثة صباحا، أحضر وعاءً سعته 7 لترات به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل، وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعثر بأخيه الناجي الثاني الذي كان نائما هو الآخر وتمكن من الخروج، ثم قام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

مقتل عائلة مكونة من 5 أفراد شاب ليبي مدينة غريان حرق أفراد عائلته الخمسة

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