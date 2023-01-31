فشل عملية انتقال إيسكو إلى يونيون برلين الألماني

أعلن نادي يونيون برلين الألماني، اليوم الثلاثاء، توقف صفقة انتقال لاعب الوسط الإسباني فرانشيسكو إيسكو ألاركون، إلى صفوف الفريق، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال أوليفر رونرت المدير الرياضي ليونيون برلين في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"كنا نحب أن يتواجد إيسكو معنا، لكن لدينا حدود، وهذه الحدود تم تجاوزها اليوم خلافا للاتفاق السابق، وبالتالي هذه الصفقة غير ممكنة".

وتواجد إيسكو بالفعل في برلين، كما أنه اجتاز الفحوصات الطبية، ولكن بحسب مجلة "كيكر شبورتس"، لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التفاصيل النهائية للعقد.

وذكر أعضاء بالفريق الإداري الخاص بإيسكو لصحيفة "بيلد" اليوم: "خلال المحادثات، أدركنا أن شريكنا في عملية التفاوض لم يعد مستعدًا للتحرك ضمن الإطار الذي تمت مناقشته في الأساس".

ولعب إيسكو لأندية مالقة وريال مدريد وإشبيلية، حيث فسخ عقده مع الأخير في ديسمبر الماضي.