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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات كبيرة.. قائمة أسعار السلع في منافذ الزراعة استعدادا لشهر رمضان

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة، أنه سيتم حشد جهود قطاع الخدمات والإنتاج من أجل إنتاج سلع بأسعار منخفضة لتصل نسبة الانخفاض من 20% لـ 40% فى السلع، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبذلك تساهم الوزارة فى خفض الأسعار من خلال طرح سلع بأسعار مخفضة بكافة المنافذ سواء الثابتة أو المتحركة.

المنافذ الثابتة والمتحركة 

ويصل عدد المنافذ الثابتة إلي ٢٤٣ منفذا، منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية،  ومنافذها المتحركة البالغ عددها ٣٢ منفذا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة.

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بعد ارتفاع أسعارها .. طرح لحوم بلدية بـ150 جنيها للكيلو بهذه المنافذ

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وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن المنافذ الثابتة والمتحركة تتحمل بالمنتجات المختلفة، وعلى رأسها:  اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة، والأرز والبقوليات، والخضر والفاكهة الطازجة، وزيت الزيتون، والعسل والمربة، فضلا عن الأسماك الطازجة.

تخفيضات لـ 30%

وأشار "صالح" إلي أنه يتم طرح الخضروات والفاكهة أيضًا من مبادرة خير مزارعنا لأهالينا،  بتخفيضات تتراوح من 20 لـ 30% مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الخارجية، منوهًا بأنه يتم تكثيف ضخ السلع والمنتجات بمنافذ الوزارة في كافة المحافظات، فضلا عن دعمها بالمنافذ المتحركة قبل شهر رمضان .

ويقدم موقع "صدي البلد " ، أسعار السلع والمنتجات بمنافذ الزراعة في السطور التالية:

يتراوح سعر الأرز من 12 لـ 15 جنيها للكيلو 

يسجل كيلو العدس حوالى 34 جنيها

ويتراوح سعر كيلو الزيت من 28 لـ 35 جنيها 

يصل سعر كيلو الفول البلدي إلي 15 جنيها 

يتراوح سعر كيلو زيت الزيتون من 90 لـ 155 جنيها على حسب نوعه 

يبدأ سعر كيلو المربي من 45 جنيها 

تبدأ سعر كيلو الزبدة الجاموسي من 95 جنيهًا

يسجل سعر كيلو اللحوم البلدي 150 جنيهًا 

أما سعر كيلو الدواجن فيبدأ من 49 جنيها

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