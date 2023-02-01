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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة للحصول على منح مقدمة من جامعة بأوزبكستان للعام الدراسي 2022-2023|اعرف التفاصيل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية أن وزارة السياحة والتراث الثقافى بجمهورية أوزبكستان قد أعلنت عن المنح التعليمية لبرامج الدراسات العليا المُقدمة من جامعة “Silk Road” International University of tourism and Cultural Heritage  فى مدينة سمرقند لمواطني جمهورية مصر العربية.

ولمزيد من المعلومات عن هذه المنح والتخصصات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني الموضح:

https://www.univ-silkroad.uz/en/news/ob-yavleniya/item/1401-the-silk-road-international-university-of-tourism-and-cultural-heritage-under-the-ministry-of-tourism-and-cultural-heritage-of-the-republic-of-uzbekistan-invites-the-teaching-staff-to-work-on-a-competitive-basis-for-the-2022-2023-academic-year

https://www.univ-silkroad.uz/en/postupayushchim/admission

http://admissions.univ-silkroad.uz

وذلك علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

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وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح مقدمة من دولة رومانيا للعام الدراسي 2024/2023  للحصول على البكالوريوس – الليسانس – التخصص  (7 منح) للدراسة الجامعية بدون نفقات من البعثات، وذلك في كافة المجالات والتخصصات بخلاف الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

وأوضحت أن شروط التقديم للمنحة: أن يكون المرشح مصري الجنسية وألا يزيد السن على 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة عند تاريخ بدء الإعلان .


وأوضحت بيانات المنحة المقدمة من الجانب الروماني :  

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .
- راتب شهري يقدم طبقًا للقواعد المطبقة ويقوم الطرف المستقبل بإبلاغ الطرف المرسل من خلال القنوات الدبلوماسية فى الأول من يناير من كل عام عن القيمة المالية التي تمنح للحاصلين على المنح .

- إعفاء من الرسوم الدراسية ومن رسوم التسجيل بالجامعات الحكومية، وذلك وفقًا للقوانين المطبقة .

- إقامة مجانية مناسبة في بيوت الطلبة طبقًا للقواعد المعمول بها .

- دخول كافيتريات الطلبة والانتقالات الداخلية وفقًا للقوانين المطبقة .

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروماني.. يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالي: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع.ولا يلتفت إلى المستندات التى تقدم عن طريق الإيميل.. آخر موعد لتقديم أوراق الترشيح مستوفاة يوم الإثنين الموافق 20 /2 /2023.

وذلك علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الخارجية وزارة السياحة والتراث الثقافى بجمهورية أوزبكستان السياحة والتراث

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