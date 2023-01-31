غواص بالغردقة: الغطس للعبارة سالم إكسبريس كئيب

أكد الكابتن حسن السيد، أحد الغواصين العاملين بمدينة الغردقة، أنه صاحب أحد المصورين لاستكشاف تفاصيل عبارة "سالم إكسبريس" بعد 30 سنة من غرقها، وهذه الغطسة كئيبة بالنسبة لأي غواص، موضحا أنه يعرف أشهر الحكايات عن العبارة.

وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الغواصين سرقوا الكثير من الذهب والأموال من هذه العبارة، إلا أن نهايتهم كانت سيئة جدًا وهناك من توفى في الجبال، وواجهتهم صعوبات كثيرة بعد هذه السرقات.

وأشار إلى أن العبارة "سالم إكسبريس" بها تفاصيل مهمة ولا يعرفها أحد، وهناك بعض الأماكن التي يخاف البعض النزول إليها.