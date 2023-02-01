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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

آودي A3 موديل 2023
آودي A3 موديل 2023

كشف الوكيل الرسمي لعلامة آودي الألمانية عن أحدث أسعار آودي A3 لعام 2023 في مصر، والتي تخطت المليون جنيه، يقدم لكم موقع «صدى البلد» القائمة الكاملة بالأسعار والمواصفات.

 

أسعار آودي A3 موديل 2023 في سوق السيارات المصرية

- بلغ سعر الفئة الأولى آودي A3 Sedan Advanced مليوناً و300 ألف جنيه.
- وبلغ سعر الفئة الثانية آودي A3 Sedan S-Line مليونًا و450 ألف جنيه.
-بينما وصل سعر الفئة الثالثة آودي A3 Sportback S-Line لـ مليون و450 ألف جنيه.

مواصفات آودي A3 موديل 2023

تأتي آودي A3 موديل 2023 في مصر عبر نسختين سيدان وهاتشباك، متصلة بمحرك توربيني، سعة 1400 سي سي 4 سلندرات مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، يولد قوة 150 حصانًا وعزم دورام 250 نيوتن/ متر.

وتتسارع السيارة من نقطة الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.2 ثوان، من خلال نظام الدفع الأمامي للعجلات.

تجهيزات سيارة آودي A3 موديل 2023

تتميز السيارة بوسائل الأمان والسلامة من بينها:
- نظام التوزيع الإلكتروني EBD.
- فرامل مانعة للانزلاق ABS.
- وسائد هوائية.
- مثبت سرعة. 
- حساسات ركن خلفية.
- 6 وسائد هوائية.
- مراقبة مستوى ضغط الهواء في الإطارات/ خاصية التثبيت الذاتي.

بالإضافة إلى باقة من الكماليات ووسائل الترفيه مثل تكييف الهواء، راديو، بلوتوث، وشاشة عدادات.

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