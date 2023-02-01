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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ننشر تفاصيل مبادرة مصر لوقف التصعيد في فلسطين المحتلة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

قالت مصادر خاصة بقناتي "العربية و"الحدث"، أمس الثلاثاء، إن القاهرة طرحت مبادرة لوقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وبحسب المصادر، نقلت القاهرة رسائل السلطة الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي، كما طالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف التصعيد العسكري دون أي شروط.

وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعطى عددا من المطالب للجانب المصري لنقلها للجانب الإسرائيلي، على رأسها وقف التصعيد العسكري في الضفة الغربية المحتلة ووقف الاعتقالات العشوائية ووقف هدم المنازل.

وتتمسك السلطة الفلسطينية بتجميد أي تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لحين التزامها بوقف التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المصادر، سترسل القاهرة وفدًا أمنيًا إلى تل أبيب لبحث وقف التصعيد ولنقل طلبات السلطة الفلسطينية ورسائل الفصائل.

وقد طالبت القاهرة إسرائيل بشكل مباشر بضرورة وقف أي إجراءات تعسفية ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما شددت على ضرورة تخفيف القيود عليهم وبحث سبل حل هذا الملف بشكلٍ واسع.

وطالب مسئولون مصريون تل أبيب بضرورة عدم توسيع التصعيد العسكري إلى قطاع غزة ومدن فلسطينية أخرى.

وبحسب المصادر، تسعى مصر للوصول إلى اتفاق بحد أقصى خلال الأسبوع المقبل لوقف التصعيد والعودة الى التشاور بشكل أوسع برعاية مصرية مع طرح كل طرف مطالبه.

وقد طلبت مصر من أمريكا بشكل مباشر الضغط على إسرائيل لوقف الرد العسكري والضغط عليها بشكل أكبر للقبول بوقف أي عمليات عسكرية حالياً.

مصر المحتلة السلطة الفلسطينية إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة مبادرة لوقف التصعيد

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