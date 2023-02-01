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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر استبعاد كريستو من قائمة الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب

محمد الضاوى كريستو
محمد الضاوى كريستو

كشف الإعلامي محمد فاروق سبب استبعاد محمد الضاوى كريستو لاعب فريق الأهلي من قائمة فريقه في مونديال الأندية بالمغرب.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" : "سبب استبعاد محمد الضاوي كريستو من قائمة الأهلي النهائية لمونديال الأندية لأسباب فنية وليس بسبب الإصابة".

وتابع: "كولر طلب من كريستو بعض التعليمات مثل التخلى عن الفردية والاحتفاظ الزائد بالكرة وطلب من اللاعب التعاون مع العناصر التى تلعب حوله، وعدم الاكتفاء فقط بإظهار مهاراته لأن كولر يرغب أن يكون جناح الأهلى لديه دور دفاعى للمساندة أيضاً".

كريستو الأهلى مونديال الأندية محمد فاروق الإعلامي محمد فاروق

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