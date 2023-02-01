مرتضى منصور: كل بطولات الأهلي بسبب الإسماعيلي

يرى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن غريمه التقليدي الأهلي، حصل على البطولات بسبب لاعبي الإسماعيلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: “لن أضم أي لاعب من الإسماعيلي إلا حين يخرج من أزمته، وأقول للاعبين: اقفوا مع النادي وستحل مشاكله”.

وأضاف: “ممكن أشتري عبدالرحمن مجدي، ولكن ذلك لن أكون بساعد الإسماعيلي ولن أترك الإسماعيلي يقع ونحن نحبه”.

وأكمل: “الإسماعيلي لديه لاعبون محترمون، وبه لاعبون سبق لهم اللعب في الزمالك، وميدو يقود الفريق وربنا يوفقه”.

بطولات الأهلي

واختتم: “كل بطولات الأهلي بسبب الإسماعيلي، والإسماعيلي بنى مجد الأهلي، وأقول للجماهير لا تتركوا ناديكم”.