العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في نينوي

أعلنت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تعرض قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية، إلى قصف صاروخي، لافتة الى سقوط صاروخين داخل القاعدة.

وحسب ما نقلته شبكة “السومرية نيوز” العراقية، ذكرت مكافحة الإرهاب في بيان أنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال صواريخ إلى جيش زلكان في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي".

وأضافت: "تم إرسال ثمانية صواريخ إلى قاعدة تركيا العسكرية في زليكان".

وأشارت الى أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش لكن لم يتضرر أي شخص".