عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على نغمات بنت أبويا.. إيمان العاصي تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

إيمان العاصي برفقه
إيمان العاصي برفقه والدها الراحل

شاركت الفنانة إيمان العاصي، فيديو لصور مُجمعة مع والدها الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت إيمان العاصي على الفيديو، كاتبة: “واحشني يا أغلى حاجة في عمري يا كل نصيبي من الفرح في الدنيا، بحبك أوي يا بابا #بنت_أبويا”.

بإطلالة شتوية.. إيمان العاصي في أحدث ظهور| شاهد

من كواليس العمدة .. إيمان العاصي تشارك جمهورها صوراً جديدة

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أشادت بمسلسل "العمدة" الذى يتم تصويره حاليا استعدادا لعرضه فى رمضان 2023.

وكتبت إيمان العاصي: “مش بقتنع قوى بالعين والحسد بس خايفة اتكلم عن حلاوة المسلسل ونجومه وحلاوتهم نتحسد، بهزر بس بدعى ربنا يكملها زى ما هى حلوة كدة".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

الفنانة ايمان العاصي إيمان العاصي مسلسل العمدة رمضان 2023 اخبار ايمان العاصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

خالد الغندور يعلن اعتزال مهنة الإعلام الرياضي

موضوعات متعلقة

الاحتراف الحقيقي مش كده.. تعليق مجدي عبدالغني على صفقات الشناوي

رنا رئيس تجذب الأنظار برفقة كريم فهمي عبر تيك توك.. شاهد

السوشيال ميديا.. مهيب عبد الهادي يكشف ضم الزمالك لنجم المحلة.. دانا حمدان تهاجم أحد المتابعين ما السبب؟.. وجماهير الأهلي تعلق على عروض الشناوي

عروض فنية واستعراضية تجذب زوار معرض القاهرة للكتاب.. فيديو وصور

رفض المال لأجل الجمهور والكيان.. جماهير الأهلي تعلق على عروض الشناوي

العالم مستنينا.. هاشتاج أهلي المونديال جاهز للتحدي يكتسح تريند تويتر

بتيشيرت كات.. ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة من داخل سيارتها

بالزي الأصلي للفلاحة المصرية.. هالة صدقي وسط حقول الكرنب في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

غل وافتراء.. حازم إمام يرد على تصريحات مرتضى منصور ضده

وزير التنمية المحلية: "مشروعك" وفر 2,3 مليون فرصة عمل

صرف معاشات فبراير لـ 10.7 مواطن من جميع منافذ الصرف.. اليوم

الرئيس الروسي يأمر بإقالة مسؤول كبير بالدولة.. تفاصيل

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 فبراير| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل لا تصدق.. فتاة تنهي حياة شبيهتها على إنستجرام بألمانيا

مشوار الشغل بقى بكام.. تفاصيل زيادة أسعار أوبر في القاهرة والاسكندرية؟

نشرة المرأة.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم والتحذير من منتجات متداولة فى الأسواق تسبب آثارا كارثية للبشرة

أغنى كلب في العالم.. يعيش بقصر فاخر ويمتلك ثروات هائلة

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ