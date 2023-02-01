على نغمات بنت أبويا.. إيمان العاصي تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

شاركت الفنانة إيمان العاصي، فيديو لصور مُجمعة مع والدها الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت إيمان العاصي على الفيديو، كاتبة: “واحشني يا أغلى حاجة في عمري يا كل نصيبي من الفرح في الدنيا، بحبك أوي يا بابا #بنت_أبويا”.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أشادت بمسلسل "العمدة" الذى يتم تصويره حاليا استعدادا لعرضه فى رمضان 2023.

وكتبت إيمان العاصي: “مش بقتنع قوى بالعين والحسد بس خايفة اتكلم عن حلاوة المسلسل ونجومه وحلاوتهم نتحسد، بهزر بس بدعى ربنا يكملها زى ما هى حلوة كدة".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.