بإطلالة شتوية.. إيمان العاصي في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة ايمان العاصى صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بإطلالة شتوية أنيقة وارتدت جاكيت وبنطلون من الجلد، وظهرت ببطن مكشوفة.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أشادت بمسلسل "العمدة" الذى يتم تصويره حاليا استعدادا لعرضه فى رمضان 2023.

كتبت إيمان العاصي: “مش بقتنع قوى بالعين والحسد بس خايفة اتكلم عن حلاوة المسلسل ونجومه وحلاوتهم نتحسد، بهزر بس بدعى ربنا يكملها زى ما هى حلوة كدة".

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومى كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.