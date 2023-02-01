نظرا لارتفاع الأسعار.. رئيس الوزراء: قرار بتخفيض نسبة التنفيذ بالمشروعات إلى 85%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تحديا يواجه القطاع العقاري لارتفاع أسعار مواد البناء.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أنه تم الاجتماع مع ممثلي القطاع في أكثر من جلسة وبالتنسيق مع وزير الإسكان، فقد اجتمع مجلس إدارة هيئة المجتمعات الجديدة وأصدر عددا من القرارات لمد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة الأساسية، وترحيل المستحقات لنفس المدة تقليلا من الضغط عليهم، نظرا للظروف الحالية.

وأوضح أنه تم إصدار قرار بتخفيض نسبة التنفيذ إلى 85% بالمشروع لاعتباره تم الانتهاء منه، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية لتخفيضها من 2% إلى 1%.