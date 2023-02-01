الأمطار تتساقط على الإسكندرية.. فيديو

عرضت قناة “تن” مقطع فيديو لـ لحظة سقوط الأمطار على الإسكندرية، وقيام العمال بسحب المياه من الشوارع.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من أمس، الثلاثاء، هناك نشاط قوي للرياح يساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وهناك تقلبات جوية تؤثر على البلاد.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، إن سرعات الرياح اليوم بين 30 و40 كيلو في الساعة، وإن الجميع سيشعر ببرودة الجو.

وأضافت أن درجات الحرارة المحسوسة تكون أقل من درجات الحرارة المتوقعة عبر النشرات اليومية، وذلك بسبب الرياح.

وأشارت إلى أن هناك اضطرابا فى حركة الملاحة بالبحر المتوسط، وذلك لوصول الرياح لـ 70 كيلو فى الساعة، وبهذا سيمنع عمليات الصيد وأى ملاحة بالبحر لوصول الموجة لـ 4 أمتار.

وحذرت المواطنين من وجود أتربة مصاحبة لـ الرياح التى تؤثر على البلاد.