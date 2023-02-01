إجراءات عاجلة من جهات التحقيق للتوصل إلى سبب حريق مستشفى خيري بالمطرية

انتقل فريق من نيابة المطرية الجزئية، إلى موقع اندلاع حريق داخل مستشفى خيري، لإجراء معاينة للمكان للتوصل لملابسات الحريق.

وكلفت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لإجراء معاينة وأخذ عينات من موقع الحريق لبيان هل هناك شبهة جنائية وراء اندلاعه من عدمه وإعداد تقرير مفصل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل لتوصل لملابسات اندلاع الحريق، والتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحريق وداخل المستشفى لمعرفة ما إذا رصدت لحظة اندلاع الحريق من عدمه.

وأمرت النيابة بانتداب لجنة فنية من الحماية المدنية لفحص إجراءات الأمن والسلامة داخل المستشفى ومدى توافرها من عدمه.

وكلفت النيابة باستدعاء عدد من العاملين بالمستشفى للاستماع لأقوالهم حول اندلاع الحريق للتوصل لملابساته الحقيقية.

وكانت قوات الحماية المدنية في القاهرة تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى مسجد النور المحمدي، بمنطقة المسلة بالمطرية، في محافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى مسجد النور بمنطقة المسلة بالمطرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وفرض الكردون الأمني حول المستشفى لمنع امتداد النيران.

ونجح أفراد الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح، وتجري الآن عمليات التبريد، للتأكد من عدم تجدد النيران مرة أخرى.