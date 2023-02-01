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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير ماكياج .. منى زكي تستعرض جمالها بإطلالة رياضية | شاهد

منى زكي
منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت منى زكي، مرتديه بنطالا رياضيا باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر بسيطا باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور منى زكي

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