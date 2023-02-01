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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن سلمان: السعودية حظيت باستضافة أفضل الرياضيين في العالم

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: إن "تنظيم كأس أمم آسيا 2027 في السعودية لأول مرة على الإطلاق يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان حسبما أوردت القناة الإخبارية السعودية :"المملكة العربية السعودية حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات وخاصة في كرة القدم وذلك يأتي تجسيدًا لعزمنا على أن تكون المملكة مركزا عالميا رائدا لمختلف الرياضات".

وكان قد أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تعتزم تقديم تجربة كروية "لا مثيل لها".

جاء ذلك في أول تعليق لخادم الحرمين الشريفين بعد فوز المملكة بحق استضافة كأس آسيا 2027.

وقال العاهل السعودي وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" الرسمية السعودية:"نعتزم في استضافتنا لبطولة كأس أمم آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا ونتطلع لتحقيق نقلة نوعية نعزز بها مكانة كرة القدم الآسيوية"، حسب قوله.

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز: "الجهود مستمرة لجعل المملكة نموذجا يحتذى به في تعزيز مساهمتها في تطوير كرة القدم الآسيوية".

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