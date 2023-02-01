تعرف على أسباب تعرضنا للعدوى الفيروسية

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة العدوى ؛ إن قبل انتشار كورونا كانت أعراض الإلتهابات الفيروسية واحدة ومتعارف عليها وهي تكسير في العظام وارتفاع بدرجة الحرارة ورشح وصداع.

أضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سي بي سي الفضائية؛ أن مناعة الجهاز التنفسي مرتبطة ارتباط وثيق بالعوامل الجوية فكلما كانت الأجواء مضطربة كلما قلت مناعه الجهاز التنفسي.

أوضح رئيس لجنة مكافحة العدوى؛ أن من أهم عوامل عدم التعرض للعدوى للأمراض التنفسية والفيروسيه هي الإهتمام بالاجراءات الإحترازية؛ أما بالنسبة لتناول الأدوية او لا فهذا يتعلق بطبيعة الحالة وان كان لديها أمراض مزمنة سواء ضغط او قلب او سكر او من كبار السن أو أطفال أو الأشخاص الذين لديهم مشاكل بالمناعة او مرضى الأورام ففي هذه الحالة نطلب الرعاية الصحية من متخصص حتى يستطيع تحديد البرنامج العلاجي المناسب لكل حالة على حدة؛ مضيفا أن تكلفة التشخيص أصبحت اقل من قبل والأدوية متوافرة وفي متناول الجميع ونسب الشفاء أصبحت أكيدة بأمر الله.